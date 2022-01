Marchetti: “Indecente non proporre un nuovo contratto a Mertens”

A Radio Marte è intervenuto l’esperto di calciomercato Luca Marchetti che ha espresso la sua sulla questione legata a Dries Mertens. Ecco quanto detto:

“Mi aspettavo la dichiarazione d’amore di Mertens ma non così, credo che comunque si sappia quanto ama Napoli. Io lo conosco solo attraverso i racconti di chi ci ha parlato ma non si è mai nascosto, non vuole avere pubblicità quando vuole qualcosa indietro. A me stamattina è tornato in mente Del Piero quando ha detto che avrebbe firmato il contratto in bianco. Noi pensiamo che l’opzione del Napoli non verrà esercitata ma se è vero quello che Mertens dice secondo me sarebbe delittuoso non proporgli un contratto, Magari poi decide Mertens che i soldi sono pochi. Ma arrivati a questo punto non proporgli un contratto sarebbe un delitto. Se non diventa più un problema economico non bisogna nemmeno pensarci”.