La Repubblica – Osimhen scalpita, ma Spalletti dovrà valutare due aspetti

L’edizione odierna de La Repubblica ha fatto il punto sulla condizione fisica di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano l’attaccante nigeriano sta correndo per tornare subito protagonista con la maglia del Napoli. Il centravanti dunque cercherà di voltare pagina, se è possibile partendo dal primo minuto nel derby contro la Salernitana. L’ultima parola spetterà a Spalletti che dovrà mettere sulla bilancia la voglia matta del numero nove azzurro di tornare in campo e la necessità di non correre troppi rischi.