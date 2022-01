ll Mattino – Rrahmani è una certezza in difesa: la coppia con Juan Jesus funziona

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sul rendimento notevole di Rrahmani.

Il quotidiano campano ha parlato in tali termini del kosovaro: “Partita dopo partita è diventato sempre più un leader del reparto arretrato azzurro dando sicurezza nelle chiusure sia di testa che di piede e nello stesso tempo contribuendo con efficacia all’ impostazione dal basso. Sta funzionando bene la coppia centrale con Juan Jesus, in attesa del ritorno di una pedina importantissima come Koulibaly, impegnato con il Senegal in coppa d’ Africa (ha esordito contro il Malawi dopo essere guarito dal Covid 19) e che ha

giocato l’ ultima partita in maglia azzurra il primo dicembre contro il Sassuolo, match in cui subì un infortunio muscolare che lo costrinse poi a saltare le successive gare di dicembre”.

Rrahmani e Juan Jesus non stanno facendo rimpiangere l’ottimo Koulibaly, alle prese con il suo Senegal in Coppa d’Africa già dal 6 gennaio.