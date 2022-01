Il Mattino – Il derby non è al sicuro: con 9 positivi granata è rinvio

Il derby campano tra Napoli e Salernitana è ancora a rischio rinvio.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui sarebbe ancora incerto lo svolgimento del match al Maradona: “Il Covid non dà tregua alla Salernitana, che scopre un nuovo positivo ogni giorno. Dopo i test ormai quotidiani effettuati ieri, un altro calciatore si è aggiunto al novero dei contagiati, ora ben otto. Numero che non lascia tranquilli in vista del derby contro il Napoli: con l’ entrata in vigore del nuovo regolamento e se non si verificassero negativizzazioni nei prossimi tre giorni (peggio ancora, pure con il malaugurato incremento dei casi), la disputa della partita sarebbe a serio rischio. Il minimo è di nove positivi al virus per ottenere il rinvio del match. I nuovi paletti saranno chiariti in via definitiva oggi con un apposito comunicato dalla Lega A, che recepirà l’ ultima circolare del Ministero della Salute in proposito”.

La Salernitana è in difficoltà e l’emergenza si infittisce.