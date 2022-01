Gravina: “De Laurentiis ha due anni per vendere una delle due proprietà: Bari o Napoli”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport e ha spiegato e chiarito i casi sulla multiproprietà per evitare ulteriori casi come quello della Salernitana. Le dichiarazioni del presidente: “Ora tocca al Bari e a Mantova vendere una delle due proprietà. Quelli di Napoli e Verona hanno un ultimatum di due anni per vendere senza tenere in considerazione il campionato in cui si milita. Abbiamo fatto questa scelta per evitare commistioni e conflitti d’interessi”.