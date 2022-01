Di Napoli: “Il Napoli è in crescita, lotterà con l’Inter per lo scudetto”

A 1 Station Radio è intervenuto Arturo Di Napoli che ha parlato del Napoli di questa stagione ed ha detto la sua sulla lotta scudetto. Ecco quanto detto:

“Il Napoli ha superato la situazione critica dovuta al Covid e gli infortuni. L’ha superato alla grande e va dato grande merito a Spalletti perché ogni giocatore che entra sa cosa deve fare. Vedo il Napoli in grossa crescita, il campionato non è scritto ancora anche se l’Inter merita la posizione in classifica per il gioco espresso, la solidità e la continuità. E’ ancora tutto aperto ma queste giornate sono decisive. Inter e Napoli sono le squadre che possono giocarsi qualcosa a livello di Scudetto. La Juventus è distante 12 punti, ma piano piano sta risalendo. E’ tornata la Juve di Allegri che con il minimo sforzo porta a casa il risultato”.