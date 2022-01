Criscitiello: “Zerbin è un predestinato, farà grandi cose”

Michele Criscitiello, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia, durante la trasmissione ‘Speciale Calciomercato’, per parlare di Alessio Zerbin, giocatore del Napoli in prestito al Frosinone. Queste le parole del direttore sull’esterno d’attacco azzurro: “Lo seguo e sono molto informato su di lui e posso dire che è un giocatore veramente fortissimo. La società azzurra lo acquistò per cento mila euro e oggi gioca in Serie B, ma il mio pensiero è che è un predestinato. Farà grandi cose, ne sono sicuro”.