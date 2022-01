Report allenamento, le ultime sulle condizioni di Insigne e Ospina

Come di consueto la SSC Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento odierno. Gli azzurri hanno svolto una sessione di training mattutino. Il gruppo si prepara per il match contro la Salernitana in programma domenica allo stadio Maradona.

La squadra ha iniziato la sessione di allenamento con una fase dedicata al torello. Successivamente partita a tema a campo ridotto e seduta tattica. Insigne ha svolto parte del lavoro personalizzato in campo ma si è unito nelle fasi finali al gruppo squadra. Lavoro personalizzato in campo per Ospina.