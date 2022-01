Marelli su Milan-Spezia: “Vi spiego perchè non si ripeterà”

Milan-Spezia si è conclusa lasciando polemiche piuttosto pesanti oltre all’amaro in bocca per i tifosi rossoneri. L’errore dell’arbitro Serra è stato a lungo rivisto durante le trasmissioni di queste 48 ore, dunque l’ex direttore di gara Luca Marelli ha parlato a DAZN per fare chiarezza. Queste le sue parole:

“La partita non può essere assolutamente ripetuta, non c’è stato nessun errore tecnico ma di interpretazione. Per quanto possa essere palese e grave il risultato resta quello, serve tutelare l’arbitro ora. Non penso si debba mandare ancora in campo in Serie A, la paura può condizionare e giocare brutti scherzi. Giusto che possa schiarirsi le idee altrove”.