Il Napoli, come ad ogni mercato di riparazione, valuta sia delle possibilità per gennaio, ma inizia anche a programmare il mercato in vista di giugno, in cui, mai come quest’anno, il club potrebbe cercare di rivoluzionare un po’ la rosa.

In particolare, a giugno si dovrà discutere e prendere una decisione ferma e definitiva su quale portiere puntare, se scegliere Alex Meret o David Ospina: la scadenza di entrambi i contratti non è lontana, per cui la società deve prendere una decisione.

Oggi su questo argomento è intervenuto Ciro Venerato, che ha voluto smentire tutte le voci che parlando di un rifiuto da parte di Meret del rinnovo. Queste le sue parole:

“Smentisco con forza le indiscrezioni che parlano di un no di Meret ad un eventuale rinnovo con il Napoli. Al momento, dal suo entourage mi dicono che non è mai stato proposto un rinnovo, ma Meret sarebbe pronto a firmare subito in caso in cui abbia garanzie sulla titolarità. Bisogna vedere il Napoli su chi punterà per la porta”.

Fonte: Radio Kiss Kiss.