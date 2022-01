Il Napoli, al netto della sconfitta in Coppa Italia per 2-5 contro la Fiorentina, ha invece iniziato bene la stagione dell’anno 2022 per quanto riguarda il campionato, dove ha raccolto un bottino di 7 punti su 9 disponibili.

La squadra di Luciano Spalletti si trova ora al 3° posto e non smette né di avere ambizione né di volare in alto: infatti, al netto della Juventus che pian piano sta risalendo la china( e Napoli-Verona è l’esempio lampante di come non bisogni mai sottovalutare la squadra bianconera), i giocatori vogliono puntare in alto e non smettono di pensare all’obiettivo Scudetto.

Il calendario darà anche una mano, in quanto il Napoli, nelle prossime 2, affronta Salernitana e Venezia, mentre il Milan affronterà prima la Juventus e poi l’Inter, per cui qualche big perderà punti.

Dunque, l’obiettivo della squadra è raccogliere 6 punti, prima di giocarsi un pezzo importante della stagione il 13 febbraio contro l’Inter, uno scontro che potrebbe dare tante indicazioni sulla stagione che sarà.

Fonte: Il Mattino.