Nel pomeriggio il Sassuolo di Alessio Dionisi ha battuto per 1-0 il Cagliari di Walter Mazzarri negli ottavi di finale di Coppa Italia. Agli emiliani basta una rete di Abdou Harroui al 18′ di gioco per confezionare la vittoria che vale i quarti di finale. Il 9 febbraio i neroverdi affronteranno la Juventus di Allegri, che ieri ha sconfitto la Sampdoria per 4-1.