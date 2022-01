La Coppa Italia ci regala una nuova sorpresa in questo turno, Inter ed Empoli andranno ai supplementari. I neroazzurri passano in vantaggio con Sanchez ma Bajrami pareggia i conti per i toscani, poi un autogol di Radu rischia di eliminare la banda Inzaghi. La salvezza si chiama Andrea Ranocchia, il difensore segna un gran gol in pieno recupero e rimette il risultato in parità: 2-2 e ora testa ai supplementari.