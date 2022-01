Il Napoli, dopo Tuanzebe, accoglie o, per meglio dire, riaccoglie un giocatore che aveva fatto partire in prestito dopo 2 anni abbastanza deludenti: stiamo parlando di Amin Younes, giocatore tedesco.

L’esterno ex Ajax era in prestito biennale all’Eintracht Francoforte, ma, dopo una prima stagione positiva, quest’anno, per diversi problemi, è stato messo fuori rosa e ha giocato solo 37 minuti, per cui nemmeno un tempo.

Ciò è bastato a far risolvere il prestito con 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza, per cui Younes torna di proprietà del Napoli, ma per pochi giorni, in quanto, poi, il suo obiettivo sarà rescindere per andare a giocare in Arabia.

Fonte: CDS.