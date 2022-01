CdS – Insigne vuole esserci per la sfida contro la Salernitana

Il futuro di Lorenzo Insigne è già scritto, a giugno partirà alla volta di Toronto e la sua lunga carriera in azzurro verrà chiusa. Prima di lasciare la squadra il capitano del Napoli ha tutte le intenzioni di continuare a fare bene per riuscire a conquistare l’obiettivo Champions.

Il numero 24 è stato fermo a lungo per infortunio e per il covid. Tornato per la sfida contro la Sampdoria, ha lasciato il campo per una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro dopo soli 25 minuti. Di nuovo uno stop per l’attaccante che però sta lavorando al meglio per ritornare quanto prima in campo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport l’obiettivo del capitano azzurro è quello di essere disponibile per la sfida contro la Salernitana di questa domenica.