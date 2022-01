Cassano su Vlahovic: “All’estero funziona diversamente”

Antonio Cassano si è sempre contraddistinto per qualche uscita fin troppo sopra le righe, ma stavolta abbassa i toni e “consiglia” un certo Dusan Vlahovic. Il bomber della Fiorentina sembra sempre in procinto di lasciare la viola per approdare in qualche top club europeo, a Bobo TV l’ex Samp però risponde così:

“Lukaku è un valido esempio di quello che è realmente il calcio italiano perchè le difficoltà che sta vivendo al Chelsea sono molto simili a quelle di Manchester. La Serie A non fa testo e anche Immobile ha dimostrato come possano cambiare gol e prestazioni, lo dico soprattutto pensando a Vlahovic. Certamente sta facendo bene ma all’estero funziona diversamente, sarei curioso di vederlo per esempio al Bayern visto che ho grossi dubbi”.