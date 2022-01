Buccirosso svela: “Insigne? Il calcio non merita più cuore”

L’attore napoletano Carlo Buccirosso è stato ospite della trasmissione Mediaset “Tiki Taka”, intervistato a proposito della sua fede partenopea ha commentato:

“Il calcio è cambiato da troppo tempo e i soldi la fanno da padrone, per molto tempo ho frequentato lo stadio ma ho smesso a causa di vicende personali. Posso definirmi affezzionato ma non innamorato, il calcio non merita il mio cuore e il caso Insigne lo dimostra. Troppi procuratori e troppe interferenze hanno cancellato in primis la passione dei calciatori”.