Bagni su Mertens: “Sostituirlo non sarà semplice”

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport. L’ex centrocampista ha commentato le ultime vicende in casa Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ho sempre detto che per me quella di Spalletti è una squadra da scudetto e con il rientro di giocatori importanti sono convinto che sarà la vera anti-Inter: vedremo cosa succederà nello scontro diretto”.

Sostituire giocatori come Insigne o Mertens non sarà semplice. Ma sono convinto che alla fine Mertens resterà. Non sarà facile ma credo che arriveranno giocatori giovani che si potranno affermare. Di sicuro il Napoli non potrà più spendere i 50 milioni investiti per Osimhen”.