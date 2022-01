Albarella sulla Coppa d’Africa: “Tutto dipenderà dal traguardo”

Il preparatore atletico Eugenio Albarella è stato intervistato a Radio Kiss Kiss Napoli, tema toccato è stato quello della Coppa d’Africa e dei prossimi rientri:

“Si è parlato moltissimo di questa competizione e anche in maniera troppo prematura, si sono ipotizzate troppo spesso le difficoltà del Napoli nel gestire l’organico senza però considerare la qualità della squadra complessivamente. Per quanto riguarda i vari Anguissa, Koulibaly e Ounas, sarà da tenere in considerazione l’aspetto emotivo. In base ai risultati ottenuti questi calciatori avranno un impatto positivo al rientro oppure un calo”.