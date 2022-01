VIDEO – La SSC Napoli celebra la doppietta di Lozano sui social!

Dopo la sconfitta con la Fiorentina in Coppa Italia, il Napoli torna alla vittoria contro il Bologna! Tre punti fondamentali per gli uomini di Spalletti, visto che arrivano proprio nella giornata in cui si fermano Inter, Atalanta e Milan. Gli azzurri adesso attendono solo il match contro la Salernitana, prima della sosta, per poi iniziare il tour de force compreso anche dei big match di Europa League! L’obiettivo per la società di ADL, è arrivare a febbraio con tutti i calciatori a disposizione.

Nel frattempo, proprio la SSC Napoli, attraverso i canali social, ha voluto celebrare il ritorno al goal di Hirving Lozano! Sua la doppietta che ha permesso agli azzurri di imporsi al Dall’Ara. Le due reti sono ancora più importanti se si pensa alle ultime brutte settimane trascorse dal calciatore messicano.

Di seguito il video del primo goal dell’ex PSV che ha portato i partenopei in vantaggio al minuto 20: