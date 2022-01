UFFICIALE – Udinese-Salernitana: 3a0 a tavolino con penalizzazione confermata dal giudice sportivo: le ultime

È arrivato il comunicato del Giudice Sportivo sulla sfida non disputata tra Udinese-Salernitana dello scorso dicembre. Alla squadra campana, che non si era presentata alla Dacia Arena dopo le positività al Covid, è stata assegnata la sconfitta a tavolino per 3-0 e inflitto un punto di penalizzazione, ovvero le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara. Il Giudice, Gerardo Mastrandrea, si era riservato di decidere in attesa di ricevere documentazione da parte delle due società.