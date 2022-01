TuttoSport: “Osimhen ha mostrato la sua solita esuberanza”

Victor Osimhen è ritornato in campo dopo ben due mesi dal bruttissimo incidente di San Siro.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, il nigeriano è entrato in campo nell’ultima parte del match: “Ma la doppietta di Hirving Lozano aveva già chiuso a doppia mandata il portone, dopo una serata nella quale Spalletti ha pure ritrovato Osimhen. E nell’ ultima parte di gara il nigeriano ha mostrato la solita esuberanza. Ottimo segnale per un Napoli che riprende la sua corsa mangiando punti a Inter, Milan e Atalanta”. Osimhen potrebbe partire titolare contro la Salernitana e ritornare a calpestare l’erba del Maradona già da domenica nel derby contro la Salernitana, un rientro che permette al Napoli di tornare a contare sul lancio lungo e le sue falcate per abbattere le difese avversarie.