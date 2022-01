C’è un clamoroso ribaltone per la panchina del Genoa. Era tutto fatto per l’arrivo di Bruno Labbadia, l’accordo era raggiunto, ma l’allenatore tedesco, a sorpresa, non arriverà più. Come riporta Sky:

“E’ saltato l’accordo con Labbadia. Era atteso in città per oggi, ma non è mai partito. Il Genoa deve trovare un altro allenatore e il candidato numero uno è Rolando Maran, che è ancora sotto contratto. Adesso è lui il favorito per la panchina rossoblù”.