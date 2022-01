Castel Volturno, il report dell’allenamento: le ultime su Insigne e Ospina

Il report dell’allenamento quotidiano è stato pubblicato dalla SSC Napoli sul proprio sito ufficiale. Dopo il successo al Dall’Ara il Napoli ha ripreso ad allenarsi all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 15:00 per la 23esima giornata di Serie A. Il gruppo squadra impegnato ieri in campo con il Bologna ha svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri azzurri della rosa sono stati, invece, impegnati in campo con la fase di attivazione e lavoro tattico.

Insigne e Ospina si sono allenati da soli svolgendo lavoro personalizzato e terapie.

Fonte: SSC Napoli