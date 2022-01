Napoli, per Tagliafico un concorrente in meno: l’OM prende un giocatore dell’Arsenal, i dettagli

Un concorrente in meno, per il Napoli, nella corsa a Tagliafico. Il terzino sinistro argentino di 29 anni è in uscita dall’Ajax e questa notizia ha fatto rizzare le antenne di numerosi club, tra i quali anche il Napoli, tornato a parlare con l’entourage del giocatore, individuato come possibile rinforzo sulla corsia mancina. E, se il giocatore sembra intenzionato a cambiare aria per guadagnarsi un posto in Nazionale in vista del Mondiale in Qatar, l’Ajax avrebbe anche fissato il prezzo del cartellino: secondo il canale argentino Tyc Sports gli olandesi chiedono 7 milioni. E, sempre secondo i media argentini, sul giocatore ci sarebbero stati anche Chelsea e Marsiglia. Il club francese ha però evidentemente virato su altri obiettivi: in quel ruolo Sead Kolasinac è infatti un nuovo giocatore del Marsiglia, è stato annunciato ufficialmente dal club francese pochi minuti fa.