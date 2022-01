Il Mattino – Zielinski illumina il Napoli e ritrova le sue giocate

Piotr Zielinski è ritornato in campo e la sua presenza ha inciso tantissimo.

Come riportato da Il Mattino, il polacco è stato un pericolo fisso per la retroguardia del Bologna: “Piotr Zielinski ha impiegato pochissimo a riprendersi il Napoli. Come? Facile, alla sua maniera, con una serie di giocate di una categoria superiore, di una classe superiore, con quella visione di gioco che in serie A appartiene a pochi eletti: una cerchia ristrettissima della quale il polacco fa parte a pienissimo titolo. Insomma, quando Zielinski è in vena non ce ne è per nessuno e i centrocampisti del Bologna, quelli che avrebbero dovuto piazzarsi sulle sue tracce, lo hanno capito dopo pochissimo, ovvero quando il polacco li ha seminati con una finta sulla trequarti che non ammetteva repliche”.