Il Mattino: “Ruiz genera fatti sorprendenti, porta stupore”

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto un resoconto sulla prestazione di Fabiàn Ruiz.

Come riportato dal quotidiano campano, il centrocampista azzurro ha dominato il centrocampo azzurro: “Ruiz genera fatti sorprendenti, porta stupore, poi guarda e sorride. La sua carica interiore è tutta nella gestione con grande tecnica del pallone, genera l’ inatteso, apre spazi e gallerie e poi aspetta il prossimo giro. Un vero Luna Park per palloni in avanti. La sua eloquenza comincia fin dalla ricezione, e prosegue con un dribbling largo o un alleggerimento che richiede una restituzione del pallone, sempre avanzando, accerchiando gli avversari, per poi boulevardizzare sul velluto”.

Fabiàn Ruiz può dare tantissimo a questa squadra e contro il Bologna ne abbiamo visto probabilmente la versione maggiore.