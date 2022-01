Gazzetta – Gli stadi a febbraio potranno ospitare il 50% dei tifosi

Presto gli stadi potranno tornare ad ospitare il 50% della capienza massima. Questo quanto riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola.

Domenica 24 gennaio il campionato si fermerà per due settimane per riprendere il 6 febbraio. Questa sembra essere la data in cui il limite di capienza potrebbe essere riportato al 50%. Visto l’aumento dei casi di covid la capienza massima per gli impianti era stata fissata a 5000 persone. Questa restrizione potrebbe essere presto un brutto ricordo, nella speranza di rivedere gli stadi colmi di passione.