Fabiàn Ruiz comanda a Bologna: i voti in pagella per lo spagnolo

Fabiàn Ruiz è ritornato nel migliore dei modi da titolare dopo il rosso contro la Fiorentina. Lo spagnolo ha formato una linea a tre con Lobotka e Zielinski davvero notevole, un reparto che è diventato più solido con il suo recupero. Guardiamo i voti in pagella dei principali quotidiani sportivi per il centrocampista azzurro:

Corriere dello Sport – Voto 7:“Quando tocca il pallone è come un ricamo, quando lo lancia è un cioccolatino per i compagni e al

tempo stesso un’ insidia per il Bologna. Nel finale del primo tempo colpisce un palo con Skorupski battuto. Dopo

pochi attimi del secondo manda in gol Lozano mettendo in mezzo un pallone da fenomeno”.

Gazzetta dello Sport – Voto 7,5: “Sempre con qualche idea, sempre dentro le cose belle. Il palo con tiro zuccherato è poesia come il servizio per lo 0-2. E’ cachemire“.

TuttoSport – Voto 7: “Ispirato, sull’ 1-0 sfiora il capolavoro poco prima dell’ intervallo, ma il sinistro s’ infrange sull’ incrocio. Suo l’ assist per il 2-0”.

Fabiàn Ruiz si è ripreso il centrocampo tra le mani.