Coppa Italia, Juventus dilaga contro la Samp: 4a1 per i bianconeri e si vola ai quarti

La Juventus domina in casa contro la Sampdoria, vince 4-1 e conquista i quarti di finale di Coppa Italia che disputerà con la vincente tra Sassuolo e Cagliari. La resistenza ospite alle sortite offensive bianconere dura 25 minuti, quando Cuadrado trova l’1-0 su punizione. Morata segna subito dopo, ma viene fermato dal Var e nei minuti finali del primo tempo dal portiere blucerchiato Falcone, bersagliato protagonista di numerosi salvataggi. Ad inizio ripresa raddoppia Rugani di testa, la Juve abbassa per la prima volta la guardia e subisce il gol di Conti al 63′. Il tentativo di rimonta si spegne quattro minuti dopo quando il subentrato Dybala sfrutta un retropassaggio sbagliato e sigla il 3-1 a cui seguirà poi il poker con il rigore conquistato dal talentuoso Ake e trasformato da Morata per gentile concessione della Joya.