Bagni: “Lozano è l’erede di Insigne. Si può ancora lottare per lo scudetto”

Salvatore Bagni è stato ospite di Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete. L’ex centrocampista del Napoli ha commentato le ultime vicende in casa Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ieri due gol, grande prestazione ma soprattutto abbiamo recuperato alcuni giocatori che hanno portato bellezza di gioco. La rosa c’è e anche la mentalità, ora però è tornata anche la qualità, l’ultimo passaggio, il tiro in porta. Il Napoli è entrato in campo giocando la partita da solo.

Lozano erede di Insigne? Sì, i titolari saranno lui e Politano. Quando sta bene Lozano si vede ed è devastante. Ha il gol, l’1 vs 1. Aveva voglia di giocare. Si è visto il Napoli che può lottare per il campionato. Però i conti si fanno alla fine.

Scudetto? Può cambiare la scena ma non solo con il COVID-19. Penso che davanti diventeremo letali. Il lavoro straordinario di Lobotka e Demme non va dimenticato ma la qualità degli altri gestori non si può sottovalutare, il lavoro di Fabian Ruiz e Zielinski. Tagliafico? Mi piace, però è già sulla trentina”.