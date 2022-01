Udinese, Marino: “Campionato poco regolare. Abbiamo denunciato contro un sopruso subito”

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, trasmissione in onda su Rai Radio 1.

“Abbiamo manifestato il nostro disappunto per un provvedimento delle Asl locali che avevano bloccato l’attività calcistica, quindi non solo gli spostamenti ma anche gli allenamenti. Un provvedimento revocato dal TAR improvvisamente il giorno prima della gara contro l’Atalanta: abbiamo saputo di dover giocare solo poche ore prima, senza nessun allenamento”.

“La nostra è stata una denuncia contro un sopruso subito, ovvero quello di farci giocare a 24 ore dal fischio d’inizio e con una squadra che si è radunata la domenica mattina per giocare il pomeriggio stesso, senza attività da una settimana, con 9/10 giocatori fermi per Covid. Una decisione incomprensibile. Il trattamento riservato all’Udinese è stato diverso, per altre squadre sono stati concessi dei rinvii. Ci bastavano 2 o 3 giorni, ma non ci è stato concesso. È chiaro che c’è un conflitto tra le Asl e la Lega di serie A. Non abbiamo ancora letto ufficialmente il protocollo, ma adesso sembra che ad ogni Lega verrà affidata la compilazione delle regole, siamo in attesa di capire come sarà modulata questa problematica. Certo è che il campionato di regolarità in questo momento ne ha poca”.

“Campionato falsato? La nostra classifica adesso sembra brutta, ma ci siamo ritrovati con una classifica che non prevede due partite e le condizioni psicologiche di esaltazione dopo il 4-0 a Cagliari sono diverse da quelle attuali in cui dobbiamo ricucire le ferite con un grande lavoro psicologico dell’allenatore e dello staff per quanto riguarda la parte atletica”.

“Giudice sportivo? Ci sono dei casi già precedenti, non mi aspetto sorprese. Dal punto di vista del nostro reclamo, mi sembra molto ben fondato come motivazioni. Ci aspettiamo che su questa partita contro l’Atalanta venga fatta giustizia. La nostra polemica non riguarda l’Atalanta, ma chi ha organizzato la partita”.