Spalletti a Dazn: “Siamo stati molli nel finale. Dobbiamo fare felici i tifosi”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato a Dazn della vittoria dei partenopei sul Bologna. Queste le sue dichiarazioni:

“Quando capiamo la strada da percorrere lo facciamo, ma a volte perdiamo la bussola e diventiamo troppo molli e banali per il ruolo che abbiamo, per la maglia che portiamo e per la città che rappresentiamo. Dobbiamo lottare, ne abbiamo il dovere, saremo felici quando renderemo felici quelli che provano sentimento per noi. Facciamo bene il nostro lavoro solo allora, non solo se giochiamo a calcio. Se non ci riusciamo non siamo nessuno. Mi arrabbio quando non svolgiamo bene il nostro lavoro: noi dobbiamo giocare a calcio. Se quando ci arriva, lo gestiamo male, non siamo adatti a difenderci di fisico e con la forza in area di rigore. Dobbiamo pulire i palloni sporchi e riorganizzare la fase di possesso senza doverci difendere ad oltranza, perché non riusciamo a farlo.“

“Il finale? Fin qui abbiamo lasciato punti per strada che non riusciremo a ritrovare facilmente. Si può perdere con delle assenze, ma anche se non siamo tutti si può non perdere. Abbiamo perso partite complicate per la nostra classifica, davanti vanno forte e noi dobbiamo per forza arrivare tra le prime quattro. Abbiamo la qualità per riuscirci e perdere il nostro gioco crea problemi. Nel finale siamo andati in difficoltà pur avendo campo per attaccare e caratteristiche che ci ponevano in vantaggio. Osimhen regala la maglia ad un tifoso? Per essere felici dobbiamo rendere felice qualcuno. Dal punto di vista professionale conta far felici i tifosi. Non ce ne frega dei numeri individuali, dobbiamo portare risultati di squadra e di gruppo alla città. Dobbiamo fare in modo di ricambiare l’affetto del pubblico di Napoli per questa maglia”.