Schwoch esalta Petagna: “Non è Osimhen, ma dà tutto sé stesso in campo”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli e opinionista di Dazn, si è soffermato sull’attacco azzurro in un’intervista sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, elogiando in particolar modo Andrea Petagna:

“Non è mai facile quando non sei titolare ritrovarti a fare poi tante partite di fila. Petagna è un attaccante diverso da Osimhen, va servito in maniera diversa, ti dà altre alternative, ma dà sempre tanta dedizione in campo. Non è però un attaccante che attacca la profondità e per questo motivo che il Napoli fatica parecchio quando non c’è il nigeriano in campo“.