Salernitana, Sabatini: “Vengo con entusiamo, ci credo nella salvezza. Mercato? Agiremo da subito”

Walter Sabatini entra ufficialmente in carica come nuovo direttore generale della Salernitana, oggi in conferenza stampa ha parlato cosi:

“La Salernitana per me è una grande sfida e voglio vincerla. Potrei definirla la mia più grande e ultima sfida, ma non voglio che sia così. So di essere immortale, andrò avanti fino a quando il mio apparato nervoso sarà funzionale e so che lo è. Ho ancora la velocità di pensiero che serve per fare questo lavoro: in otto giorni conto di fare molto sul mercato. Voglio una Salernitana che incarni la mia personalità, non mi interessano problemi psicologici o lamentele di altro genere: due o tre giocatori arriveranno a breve, poi ci muoveremo ancora sul mercato. Servono calciatori che arrivino per fare la guerra sportiva e provare a salvare la Salernitana. Il programma non riguarda tutti, ogni giocatore è funzionale al momento e agli obiettivi. E resterà solo chi ha voglia di combattere, altrimenti non tratterremo nessuno. Colantuono? Ho avuto un ruolo fondamentale nella sua vita professionale, e nutro anche affetto nei suoi confronti. Ma ora non posso permettere di farmi condizionare da questo. Ci sono tante valutazioni che sto facendo, vedremo quale energia ci metterà e insieme valuteremo i risultati.“