In casa Napoli aleggia il pericolo di perdere dei calciatori per diffida. Infatti, sono tre i giocatori che, in caso di ammonizione nella partita odierna contro il Bologna, salterebbero la prossima gara, ovvero la sfida contro la Salernitana. Si tratta di Diego Demme e Amir Rrahmani. Nell’elenco figura anche André-Franck Zambo Anguissa, al momento impegnato in Coppa d’Africa con il suo Camerun.