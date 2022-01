Lozano a Dazn: “Serata perfetta, vogliamo continuare cosi. Decide Spalletti chi mandare in campo, io do il massimo sempre”

Chucky Lozano, protagonista della partita con due gol, ha parlato cosi ai microfoni di Dazn:

“Serata perfetta, abbiamo giocato benissimo, siamo una squadra forte e dobbiamo continuare cosi. Covid? Difficile tornare, 15 giorni senza allenarsi non è facile, sento un po di stanchezza ma sto bene. Scudetto? Dobbiamo pensare partita per partita, il campionato è lungo. Vogliamo vincere e poi vediamo. Io devo fare sempre il massimo in campo, poi decide il mister. Osimhen è stato bravo, è difficile dopo tornare in campo in seguito ad un infortunio come quello, ma lui è forte e ci aiuterà”.