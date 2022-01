E’ terminata adesso il match tra Napoli e Bologna al Dall’Ara: vittoria azzurra firmata da due gol del Chucky Lozano, tornato dal in campo dal 1′ dopo il Covid. Gli azzurri vincono facilmente e si avvicinano alla vetta della classifica dopo il pareggio dell’Inter e la sconfitta del Milan ai danni dello Spezia. Torna in campo anche Victor Osimhen, l’attaccante ha messo nelle gambe circa 20 minuti, una buona notizia per Spalletti.