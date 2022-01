Il Roma – Spalletti: “In futuro andrà meglio, siamo da Champions…”

L’edizione odierna de Il Roma riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti.

Il tecnico partenopeo si è soffermato sulla squadra, evidenziando il periodo non semplice delle recenti settimane.

Queste le parole di Spalletti: “Per vincere le gare è fondamentale avere giocatori a disposizione e in condizione. Prevedo un futuro migliore rispetto al difficile periodo attraversato nell’ultimo mese. Per conquistare punti e e vincere partite c’è bisogno anche di avere calciatori disponibili e in condizione. Noi nell’ultimo mese non li abbiamo avuti, per questo prevedo che il nostro cammino e il nostro rendimento sono destinati a crescere. Non dobbiamo preoccuparci delle squadre che ambiscono alla zona Champions. Vogliamo arrivare tra le prime 4 e abbiamo le carte in regola per raggiungere questo obiettivo senza alibi“.

Poi aggiunge: “Siamo qualcuno se rendiamo felice qualcuno. Come gruppo possiamo fare felice una città intera ed abbiamo le potenzialità per farlo. L’ambizione e la qualità di cui disponiamo ci daranno la spinta per poter migliorare in tutti i sensi”.