Piotr Zielinski è appena arrivato a Bologna. Il centrocampista polacco, partito in mattinata per il capoluogo emiliano a causa del periodo di isolamento da scontare, potrà dunque ricongiungersi con il gruppo squadra e magari essere in campo. A riportare è, attraverso il suo profilo Twitter, Marco Azzi, inviato di La Repubblica.

https://twitter.com/marcoazzi66/status/1483043309928996866