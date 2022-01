Show della Fiorentina contro il Genoa. L’undici di Italiano si impone per 6-0 al Franchi e si riscatta immediatamente dopo il poker subito in casa del Torino. Grazie a questa vittoria Vlahovic e compagni agganciano il duo composto da Roma e Lazio con una partita da recuperare. Notte fonda, invece, in casa Genoa. Quarta sconfitta nelle ultime sei partite per il Grifone che resta in penultima posizione a -6 dalla zona salvezza.