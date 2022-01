Fiorentina-Genoa: le formazioni ufficiali, le ultime

L’ultima partita della 22ma giornata è Fiorentina-Genoa, in campo alle 20.45. Italiano schiera Gonzalez e Saponara ai lati di Vlahovic. In porta alla fine Terracciano, che sabato era in pole, ha vinto il ballottaggio con Dragowski. Konko mette in campo il suo Genoa con un 4-3-1-2: Destro e Yeboah in attacco.

Di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA – Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh, Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

GENOA – Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Calafiori; Sturaro, Badelj, Rovella; Portanova; Destro, Yeboah