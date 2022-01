Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN della sconfitta per 1-2 con lo Spezia: “Abbiamo avuto un torto. Messias era in porta e l’arbitro ha sbagliato a fischiare. Anche perché molti falli simili non li ha fischiati nel primo tempo. Le colpe sono da dividere tra la squadra e la direzione di gara“.