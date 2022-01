Siniša Mihajlović, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita persa con il Napoli: “Abbiamo perso contro la squadra migliore. Nel primo tempo potevano far meglio ma siamo stati troppo poco aggressivi. Abbiamo avuto molte opportunità ma non abbiamo segnato. A causa di quarantena e COVID non abbiamo mai fatto un allenamento come si deve. Manca la condizione fisica e soprattutto contro una grande squadra si va in difficoltà”.