Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha commentato la sconfitta contro il Napoli ai microfoni di DAZN:

“Infortunio? La cosa peggiore è aver perso la partita. Non sono felice per il mio infortunio ma sono più dispiaciuto per la sconfitta. Non so cos’ho, è un problema che non riesco a capire. Il dolore scompare per due giorni e poi ritorna, è così da inizio stagione. Durante la partita poi è un disastro“.