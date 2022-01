L’anticipo delle 12:30 si è concluso 2-4 per l’Hellas Verona. Alle reti di Caprari e Barak nella prima frazione di gioco, ha risposto Scamacca che con una girata pazzesca accende le speranze dei neroverdi. Successivamente, però, l’Hellas cala il tris dal dischetto con il solito Barak. Ancora Sassuolo con il tap-in di testa di Defrel accorcia le distanze. Finale favorevole per i padroni di casa che però non trovano il gol del pari, anzi, subiscono il 2-4 e la tripletta di Barak.