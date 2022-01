Osimhen e il rientro in campo: ecco perchè è importante per il Napoli

Un giocatore fondamentale, capace di fare gol; assist e aiutare i compagni. Victor Osimhen è stato per mesi l’asse portante dell’attacco azzurro ben presto smantellato, e ridotto a far a meno del nigeriano. Un infortunio che lo ha messo fuori dai giochi per diversi mesi, poi l’incubo COvid-19 finalmente sventato e ora il ritorno in campo che sembra quanto mai vicino. Victor sarà valutato volta per volta da Luciano Spalletti e non forzato, sarà però fondamentale quanto prima ritrovarlo al suo massimo splendore. Di fatto ad enfatizzarne i numeri è la Gazzetta dello Sport che sottolinea i 9 gol stagionali segnati, contornati da assist e dalla possibilità data a Spalletti di avere una duttilità tattica a partita in corso non da poco, venuta sicuramente a mancare nel corso di mesi.