A Dazn, Luca Marelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo ad un fallo di Bernardeschi nella propria area di rigore ai danni di Soppy:

“In presa diretta non si era accorto nessuno della tirata dei capelli, Bernardeschi è stato ingenuo. Non è un episodio da VAR, è una trattenuta che dura molto poco. Se fischia rigore però non sbaglia”.