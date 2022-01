Djokovic fuori dagli Australian Open: la decisione della Corte Federale

La Corte Federale d’Appello australiana ha respinto all’unanimità l’appello di Novak Djokovic contro il ritiro del visto. Il tennista dovrà lasciare l’Australia e non potrà quindi partecipare all’Australian Open, al via da domani. Le motivazioni della sentenza saranno pubblicate nei prossimi giorni. Nel frattempo il governo australiano ha tenuto a specificare anche le motivazioni di tale scelta: “Rappresenta un rischio sanitario, alimentando il movimento No Vax”. Totalmente diversa invece la posizione della difesa: “Irrazionale e irragionevole espellerlo”