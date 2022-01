‘Di Lorenzo Stakanovista‘, così il Corriere dello Sport ha definito il numero 22 del Napoli. Il terzino azzurro è primo in una speciale classifica europea con 2550 minuti giocati in 28 partite. Dal 5 settembre l’ex Empoli ha disputato 32 incontri consecutivi tra Napoli e Nazionale. In questa classifica trova posto anche Eljif Elmas: il macedone si posiziona al nono posto con 1554 minuti in ben 28 presenze.